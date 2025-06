Falsifiant des données techniques : la TFG au cœur d’un scandale menaçant la sécurité des chantiers du pays

La TFG fait actuellement face à de lourdes accusations de « faux et usage de faux en écriture privée ». Selon l’enquête mené par la Section de recherches (SR) de Dakar, rapporte le quotidien L’Observateur, Mme Cissé, Penda Sow aurait « institutionnalisée la fraude, en supervisant ou en validant la production de faux documents techniques, engageant ainsi son entreprise dans une logique de forfaiture répétée ».



Au terme de plusieurs auditions, les enquêteurs ont découvert que des rapports de sonde géotechniques et des résultats d'analyses de laboratoire avaient été, à maintes reprises, « inventés, retouchés ou tronqués » pour mieux les faire passer pour le fruit d'études rigoureuses. En réalité, révèle l'enquête, aucune recherche honnête, aucun prélèvement digne de ce nom ne justifie ces conclusions.



Le quotidien a souligné que c'est un chantier à Kolda, mené pour la Société sénégalaise de voirie et des travaux publics (Svtp), qui aurait réveillé la vigilance. Dans ce projet, Penda Sow aurait donné l'instruction d'indiquer, une profondeur de sonde de 15 mètres sur un point, alors que les investigations sur le terrain avaient clairement révélé une impossibilité technique de dépasser 13.50 mètres. Malgré cette évidence, ce faux manifeste, comme une glissade volontaire dans la marée du mensonge, fut inséré dans le rapport final et transmit au client, dans le but clair de camoufler l'échec technique et de préserver l'image de performance de son entreprise.



Ce n’était pas tout : dans un dossier de la société chinoise Shanxi Cig (International Construction Group), les enquêteurs sont tombés sur Plusieurs rapports de « formulation de béton, mortier et agglos », signés de la main de Tout Faire Géotechnique (TFG) et transmis aux services de contrôle sans qu'aucune analyse préalable n'ait été réalisée. Un acte d'une « gravité extrême », car selon la SR, Penda Sow, « dans un mépris total des normes et de la rigueur scientifique », aurait ordonné expressément à ses équipes de bidouiller ces documents, alors même qu'aucun échantillonnage ni essai n'avait été effectué.



Cette injonction a suscité un vent de révolte chez certains collaborateurs, qui ont préféré refuser de s'aligner sur cette injonction. Mais plutôt que de revoir sa position, a signalé le journal, la directrice aurait opté pour le remplacement pur et simple des techniciens « récalcitrants » par des profils plus malléables.



Penda Sow est aller encore plus loin. Dans des documents envoyés à Sinohydro, société engagée dans les travaux de l'autoroute de l'eau, des essais prétendument réalisés sur du ciment ont été signés au nom du technicien Mor Camara, alors que ce dernier nie catégoriquement avoir mené ces analyses ou même autorisé l'usage de son nom. Cette usurpation d’identité sur « des documents à haute valeur technique, constitue pour les enquêteurs une pièce maîtresse dans l'édifice de preuves d'une manœuvre frauduleuse délibérée, orchestrée au sommet de la direction de TFG ».



La même source a informé que plusieurs spécialistes, ont fit savoir qu’en falsifiant des données techniques essentielles, la TFG a infiltré le risque au cœur de projets structurants à travers le pays. Chaque rapport truqué est une faille invisible dans les fondations des routes, bâtiments, ponts etc., des structures sur lesquelles repose la sécurité collective. Pour eux, cette affaire TFG relève non seulement d'une escroquerie technique, mais s'apparente à une mise en péril organisée de la vie d'autrui. « Aucune recherche honnête, aucun prélèvement...»



A noter que Mme Cissé Penda Sow a été placée en garde à vue le mardi 3 juin 2025 par la Section de recherches de Dakar.