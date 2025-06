Kolda : Fabouly Gaye rompt le silence sur le litige foncier à l'origine de son arrestation

L’ancien président du Conseil régional de Kolda, aujourd’hui adjoint au maire, Fabouly Gaye, est finalement sorti de son mutisme après une période de garde à vue consécutive à un litige foncier survenu peu avant la fête de la Tabaski. Face à la presse locale, l’homme politique a tenu à livrer sa version des faits et à clarifier les circonstances de sa libération.



« J'avais vendu une parcelle que j'avais régulièrement acquise. L’administration a, par la suite, modifié le plan d'aménagement, ce qui a fait que la parcelle s’est retrouvée dans l’espace public », a expliqué M. Gaye. Une modification qui a mis dans l’embarras l’acquéreur de la parcelle, désireux de la revendre, et qui a également affecté M. Gaye en tant qu’ancien propriétaire.



Fort heureusement, selon lui, la situation a été réglée dans les règles de l’art : « Les choses se sont réglées légalement. Le gars est entré dans ses droits tels que je l'ai souhaité », a-t-il assuré.



Durant cette période délicate, Fabouly Gaye dit avoir reçu un soutien massif de la population koldoise. « Des Koldois de tous bords, dans un élan de solidarité, m’ont soutenu sincèrement », a-t-il confié avec émotion. Toutefois, il reconnaît que tous ne lui ont pas été favorables. « Il y a certains qui souhaitent vivement que je croupisse en prison. Mais je ne suis pas fautif pour cela », a-t-il conclu, d’un ton ferme.



Cette sortie médiatique vise visiblement à restaurer son honneur et à tourner la page d’un épisode qui, selon ses propos, repose davantage sur des imbrications administratives que sur une quelconque faute de sa part.