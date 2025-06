Santé : Asas /And Geusseum compte enclencher son premier plan d’action dès ce vendredi

L'Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asas/And Gueusseum) a annoncé la mise en œuvre de son premier plan d'actions. A cet effet, le vendredi 13 juin 2025, And Gueusseum organise une matinée de prières et de recueillement à la mémoire du regretté Sidya Ndiaye au cimetière musulman de Yoff à Dakar et durant des assemblées de région est prévue. Elle sera suivie d’une conférence de presse le même jour, mais dans l'après-midi.



Une manière pour ces syndicalistes de se faire entendre face à ce qu’ils jugent comme étant « des manœuvres dilatoires du ministre de la Fonction publique » dans son « refus manifeste d'initier la rencontre de négociations sur l'application des accords résiduels », ont indiqué les syndicalistes dans un communiqué dont L’Observateur détient copie.