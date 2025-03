Eid el-Fitr (Korité) : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à la solidarité et à l’unité nationale

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a prononcé son discours ce lundi depuis la Grande Mosquée de Dakar, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Dans son allocution, le chef de l’État a rendu hommage aux autorités religieuses et coutumières pour leur rôle dans la préservation de la paix, la cohésion nationale et l’ancrage des valeurs spirituelles dans la société sénégalaise.



Il a souligné que le Ramadan rappelle l’importance de la foi, de la discipline, du pardon et du partage, qualifiant ces principes de "piliers d’une République juste et solidaire".



S’adressant aux chefs religieux, il les a invités 'humblement" à "continuer à prier pour le peuple, sa stabilité et son unité", afin que les choix politiques "nous rapprochent toujours plus de la dignité et de la justice".



En ce jour de prière, le Président a invité chaque citoyen à cultiver "l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement". "Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer en harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix et d’équité", a-t-il déclaré.



Un engagement renouvelé de service et d’humilité



Enfin, dans un passage marquant, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, "en [sa] qualité de président de la République", son engagement à "rester à l’écoute du peuple" et à servir "avec loyauté, rigueur et surtout humilité" pour répondre aux "attentes légitimes des Sénégalais". "L’avenir que nous construisons ensemble doit être à la hauteur des sacrifices et des aspirations de nos concitoyens", a-t-il conclu.