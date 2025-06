Médina Gounass : Hamidou H. Mballo écope d'un mois de prison ferme pour détention illégale d’arme le jour de la Tabaski

Hamadou Hafadiou Mballo a été condamné ce mercredi par le tribunal de grande instance de Kolda à un mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable des délits de "détention illégale d'arme à feu sans autorisation administrative" et de "mise en danger de la vie d'autrui".



Les faits remontent au 7 juin dernier, jour de la célébration de la Tabaski. Selon le rapport de la gendarmerie, c’est devant la mosquée de Médina Gounass, lors de la prière, que M. Mballo a été interpellé en possession d’une arme à feu et de munitions. L’attitude suspecte de l’individu ce jour-là avait attiré l’attention des forces de l’ordre qui ont immédiatement procédé à son arrestation.



Durant son procès, le prévenu a tenté de justifier la détention de l’arme, invoquant des raisons personnelles de sécurité. Des explications jugées peu convaincantes par le parquet qui a insisté sur la gravité des faits, surtout dans un contexte de forte affluence, où la moindre imprudence aurait pu tourner au drame.



Dans son réquisitoire, le procureur a souligné le caractère dangereux de l’acte : « Se présenter avec une arme à feu lors d’un rassemblement aussi important constitue une menace réelle pour la sécurité publique ».



Après délibération, le tribunal a condamné Hamadou Hafadiou Mballo à un mois d’emprisonnement ferme, assorti d’une mise en garde sévère contre toute récidive.



Le verdict a été accueilli dans le calme, même si l’affaire a fortement marqué l’opinion locale, déjà sensible aux questions de sécurité publique pendant les grands événements religieux.