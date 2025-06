Salon SENPHARMA : Vers un système de santé plus inclusif, résilient et durable

La 11e édition du Salon SENPHARMA a été officiellement lancée hier- mardi à Dakar, sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Abdourahmane Diouf. Dans son allocution d’ouverture, le ministre a réaffirmé son soutien à cette initiative qu’il qualifie de « plateforme stratégique pour repenser notre système de santé ». Il a également souligné « la nécessité de renforcer la coordination entre les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur » afin d’assurer « une prise en charge effective et durable des défis sanitaires du pays ».



S'inscrivant dans la vision du référentiel Sénégal 2050, le ministre a plaidé pour un système de santé fondé sur la souveraineté scientifique, la formation de professionnels compétents et une recherche appliquée capable d’apporter des solutions concrètes aux besoins des populations. Il a salué « l’essor de l’e-santé, l’implication croissante des startups médicales et le développement de l’innovation locale comme des leviers essentiels pour bâtir un secteur résilient ».



Placé cette année sous le thème « Innovation et solutions durables pour la santé : vers une approche intégrée et inclusive », le salon met en lumière les défis et les opportunités liés à la modernisation du système de santé sénégalais. Les échanges portent notamment sur l’importance de la formation continue, de l’innovation technologique et des partenariats multisectoriels pour répondre efficacement aux enjeux sanitaires actuels et futurs.