Les dépouilles sont toujours conservées au funérarium de La Frontera, qui abrite l’Institut de médecine légale d’El Hierro. Des autopsies doivent y être pratiquées après le renforcement de l’équipe médico-légale, qui compte actuellement deux spécialistes.

Selon des sources du ministère de la Présidence et de la Justice du gouvernement des îles Canaries, citées par l’agence espagnole EFE, les préparatifs se poursuivent pour permettre aux familles de faire leurs adieux à leurs proches dans la dignité.

Les inhumations devraient, le moment venu, être réparties entre les trois communes de l’île : Valverde, La Frontera et El Pinar. Une organisation similaire avait été mise en place lors d’un précédent naufrage, après lequel six migrants avaient été enterrés dans ces trois localités.

Les survivants toujours pris en charge

Au-delà du travail médico-légal, l’attention reste tournée vers les rescapés, dont plusieurs souffrent encore des conséquences de leur éprouvant voyage en mer.

L’hôpital Nuestra Señora de los Reyes prend actuellement en charge 20 migrants. Parmi eux, 14 sont hospitalisés et six autres restent sous observation aux urgences.

Leur état est jugé stable, à l’exception d’un patient qui demeure dans un état grave, bien que stable. Il doit être transféré à l’hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria, à Tenerife, pour bénéficier de soins adaptés.

Trois autres patients, dont l’état est stable, doivent quitter les urgences pour rejoindre l’hôpital de campagne installé par l’Unité militaire d’urgence (UME).

Une traversée marquée par la soif et l’épuisement

Le drame fait suite au sauvetage, vendredi, d’une pirogue qui dérivait à environ 72 kilomètres au sud d’El Hierro. À bord se trouvaient 111 personnes, dont quatre femmes et 13 mineurs, originaires du Sénégal, de Gambie et du Mali.

Partis de Banjul, en Gambie, les migrants avaient passé dix jours en mer. À leur arrivée, plusieurs présentaient des signes de déshydratation sévère. Certains étaient à bout de forces, après une traversée marquée par la soif et des conditions particulièrement difficiles.

Parmi les survivants, un homme a refusé de quitter les corps de ses compagnons. Il est resté à bord de la pirogue alors que celle-ci était remorquée vers El Hierro par le patrouilleur Río Tajo de la Garde civile.

Selon EFE, six personnes présentes dans l’embarcation, une femme et cinq hommes, ont été évacuées par hélicoptère vers l’aéroport d’El Hierro, avant d’être transportées en ambulance à l’hôpital de l’île.

Un garde civil blessé au cours de l’opération a également dû être évacué par voie aérienne, cette fois vers Tenerife.

Alors que les survivants tentent de reprendre des forces, l’île d’El Hierro reste confrontée aux conséquences de cette nouvelle tragédie migratoire. Derrière les chiffres, ce sont des vies brisées, des familles dans l’attente et des proches qui espèrent encore des nouvelles.

L’île d’El Hierro a connu une journée de répit ce samedi 28 novembre 2026, sans nouvelle opération de sauvetage en mer. Mais derrière cette accalmie, la tragédie survenue vendredi au sud de l’île continue de peser sur les esprits. Les secours et les équipes médicales restent mobilisés auprès des survivants, tandis que les autorités s’emploient à identifier les 14 corps repêchés.