Près de mille soldats de la Bundeswehr participent actuellement au Sénégal à « Schneller Adler » (Aigle rapide), la plus vaste manœuvre militaire allemande jamais organisée sur le continent africain, aux côtés d'environ 700 militaires sénégalais et avec l'appui de sept avions de transport A400M.



Déployées sur plusieurs sites, dont la localité isolée de Dodji, les forces allemandes simulent l'évacuation de ressortissants civils depuis un pays en crise imaginaire, incluant parachutages, opérations héliportées et amphibies, gestion de points de contrôle, déploiement d'un hôpital de campagne de 40 tonnes équipé d'un laboratoire antipaludique ainsi que l'exfiltration vers Dakar.





Sur le terrain, l'exercice teste la résistance des troupes face à la chaleur, à la poussière et à la sécheresse, tout en intégrant 52 figurants civils allemands chargés d'incarner des voyageurs épuisés, contestataires ou dépourvus de documents afin d'éprouver la capacité de désescalade des militaires.



Au-delà de la préparation aux évacuations inspirée des opérations de Kaboul en 2021 et du Soudan en 2023, un second volet repose sur l'échange d'expertise : les soldats allemands s'entraînent avec leurs homologues sénégalais aux spécificités climatiques et géographiques d'Afrique de l'Ouest, notamment dans les forêts de mangroves, et éprouvent la logistique d'accueil dans un pays tiers sûr.



Pour Berlin, cette coopération vise également à ancrer durablement une présence dans une région marquée par le retrait des forces occidentales du Mali fin 2023 après des coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ainsi que par l'expansion de l'influence russe via son « Afrika Korps », selon un reportage de la publique allemande NDR.



Le général de corps d'armée Alexander Sollfrank estime que « le Sénégal est très important en Afrique de l'Ouest en tant que facteur de stabilité », tandis que le secrétaire d'État au ministère fédéral de la Défense, Jan Stöß, affirme que : « L'Allemagne a besoin de partenaires fiables partout dans le monde. Ce partenariat est conçu sur le long terme et cet exercice est un signe que cela devient visible et clair. »



Côté sénégalais, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Simon Ndour, salue une relation durable : « C'est un partenariat sur lequel nous pouvons compter. Et il ne s'arrête pas à ce stade. », a rapporté la chaine publique allemande NDR.