" L'arrestation du tiktokeur mauritanien Kodda Sall a agi comme un mégaphone. Désormais, jusqu'en Haïti, cette lointaine terre (elle même terre de martyrs), j'ai entendu parler de la tragédie des 28 d'Inal et du drame de la prison de Oualata.



Voilà la force des réseaux sociaux. Ce que des décennies de campagnes militantes n'ont pas réussi à faire, une banale vidéo de quelques secondes (suivie d'une arrestation mal inspirée) a réussi à le faire : exposer la réalité d'un régime ségrégationniste, oublié par la communauté africaine et "inconnu" de la communauté internationale.



Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'ouvrir les yeux. La déferlante "Libérez Kodda" inonde les réseaux sociaux. Tout le monde parle des 28 d'Inal, on sait désormais qu'il y a eu Oualata et le débat sur la nature de l'État mauritanien refait surface.



Sur l'ensemble de la blogosphère, à l'échelle du globe, les cybercitoyens et les cyberactivistes ont pris ce 28 novembre la Mauritanie comme sujet de discussion.



Pour nous, les peuples dont les origines sont à retracer quelque part dans la vallée du fleuve Sénégal, au delà de l'indignation collective à l'échelle de la planète, la tragédie mauritanienne est un mal qui nous touche. Elle est en partie le résultat de l'artificialité, pour ne pas dire de l'ineptie, des frontières "héritées de la colonisation".



Ces frontières que les peuples ne connaissent pas mais que le crayon et le papier du colon ont actées, on en trouve partout à travers l'Afrique : Sénégal/Gambie, Sénégal et les deux Guinée, Niger/Mali, Mali/Mauritanie, Kenya/Ouganda, Kenya/Tanzanie, Côte d'Ivoire/Ghana, Togo/Ghana, les deux Congo, Afrique du Sud/Zimbabwe, j'aurais pu continuer, car la liste est très longue. Sur ce plan, la géographie de l'Afrique n'est qu'une constellation de frontières, les unes plus absurdes que les autres.



Il est vrai qu'au lendemain des indépendances, pour ne pas davantage fragiliser les jeunes nations africaines, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine) avait pris la sage décision d'acter "l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation". À l'époque il fallait le faire au risque de voir les conflits territoriaux éclater partout.



Pour en revenir à la Mauritanie et au cas du jeune tiktokeur, le gouvernement du président Ghazouani devrait regarder les choses en face et jouer la carte de l'apaisement, en profiter pour rouvrir le dossier d'Inal et de Oualata, ce qu'on appelle très pudiquement le "passif humanitaire" en Mauritanie (assassinats, tortures, expropriation, déportation, etc.).



L'actuel pouvoir pourrait d'ailleurs en tirer les dividendes politiques, s'il avait le courage d'ouvrir le dossier. A défaut, attention au retour de bâton et aux risques. J'en vois deux, au moins.



Le peuple négro-mauritanien dans son ensemble (que beaucoup considèrent comme résigné) pourrait, à la faveur de cette affaire Kodda Sall, soudainement se réveiller et rappeler aux gouvernants que tout n'est pas parfait dans la gouvernance de l'État mauritanien.



Et surtout, attention aux jeunes qui voient ce qui se passe ailleurs dans le monde : depuis la Révolution tunisienne du Jasmin (il y a déjà une décennie et demie), jusqu'aux plus récentes élections en Serbie ou encore au renversement du régime bangladais. De Madagascar au Timor Oriental, en passant par la Bulgarie, le Maroc, le Kenya, ou encore la France, on a vu ce que les jeunes cyberconnectés peuvent faire à un gouvernement qui ne les écoute pas.



La Mauritanie peut s'en passer et épargner la sous-région, déjà durement éprouvée, d'un autre foyer de tension".



Par Hamadou Tidiane SALL