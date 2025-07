El Malick Ndiaye recadre l’opposition : « Ne vous laissez pas distraire par des faux profils »

Dans un contexte politique marqué par des critiques virulentes de l’opposition à l’encontre du régime en place, El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale et Secrétaire national à la communication du parti PASTEF, est monté au créneau pour défendre le duo exécutif formé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



Réagissant sur son compte X (ancien Twitter), il a salué les performances du tandem à la tête de l’État, estimant que leurs détracteurs peinent à suivre le rythme. « Le tandem présidentiel devance largement ses détracteurs. Ils auront du mal à suivre ce duo magique ! Le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont une longueur d’avance », a-t-il affirmé.



Alors que l’opposition pointe un « manque de vision » et une « mauvaise gestion économique », El Malick Ndiaye voit dans ces accusations « une tentative vaine de discrédit. »



Pour lui, la dynamique enclenchée par le nouveau pouvoir dépasse les critiques, qu’il juge « infondées. »



Il a par ailleurs lancé un appel à la mobilisation et à la vigilance au sein de PASTEF. « J’invite mes frères et sœurs patriotes à ne pas se laisser distraire par une certaine opposition et ses faux profils. Restons focalisés et poursuivons la vulgarisation du travail remarquable que ce régime accomplit au service du Peuple », a-t-il exhorté.