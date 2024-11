Élection de Trump: de l'économie aux questions internationales, l'immense influence d'Elon Musk

L’influence, c’est parfois simple comme un coup de fil. Comme celui entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C’était mercredi et alors qu’il parlait au président ukrainien de leur future collaboration et de la guerre qu’il a promis d’arrêter rapidement, il lui a passé Elon Musk.



Starlink, l'internet par satellite

Le milliardaire est le patron de Starlink, la société qui fournit l’internet par satellite à l’armée ukrainienne et il a déjà menacé de le couper par le passé. Cette fois apparemment, pas de menaces. Mais cela en dit long sur l’importance d’Elon Musk dans le dispositif Trump, au-delà de son élection dans laquelle il a investi plus de 100 millions de dollars.



Selon le New York Times, le milliardaire a suggéré l’embauche par l’État fédéral, y compris au sein du ministère de la Défense, de plusieurs hauts responsables de sa société de lanceurs spatiaux SpaceX, dont l’un des plus gros clients est justement l’armée américaine.



Mesures d'économies au niveau fédéral

Donald Trump a déjà promis à Elon Musk une mission pour étudier des pistes d’économies dans le budget fédéral. Là aussi, il est impliqué puisque plusieurs de ses sociétés en bénéficient. Ce ne seront donc certainement pas les coupes qu’il suggèrera en priorité. La Bourse ne s’y est pas trompée. Depuis la victoire de Donald Trump, la valeur des sociétés d’Elon Musk a grimpé et sa fortune a augmenté de 20 milliards de dollars en quelques heures.