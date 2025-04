Présidentielle au Gabon: les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour les 920 000 électeurs

À huit heures, quelques personnes patientaient déjà devant les bureaux, tandis que les assesseurs remplissaient les dernières formalités. À noter que les électeurs dépourvus de carte ad hoc peuvent néanmoins voter avec leur carte d'identité. Rapidement, les files d'attente se sont allongées.



La participation, l'un des principaux enjeux

Les autorités font le nécessaire pour que la participation soit forte. On sait que ce sera le principal enjeu de ce scrutin. Les transports sont gratuits aujourd’hui dans la capitale, et la journée a été déclarée fériée.



Quelque 920.000 électeurs sont attendus entre 07H00 heure locale (06H00 TU et 18H00 (17H00 TU) dans 3.037 bureaux de vote du pays pour ce scrutin à l'origine annoncé pour le mois d'août et finalement anticipé.



Le régime de transition ayant opté pour un calendrier resserré, la campagne électorale n'a duré que 13 jours.



Ils doivent départager les huit candidats, une femme et sept hommes, dont le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Un scrutin à valeur quasiment plébiscitaire, tant les autres candidats ont eu du mal à exister durant la campagne.