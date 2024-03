Élection présidentielle : Bassirou Diomaye Faye triomphe dans le département de Dakar

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a remporté une victoire écrasante dans le département de Dakar, avec 286 846 voix, contre 118 323 voix pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba. Ce qui représente une différence de plus de 160 000 voix, selon la Commission départementale de recensement des votes de Dakar.



Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de la capitale, arrive en troisième position avec 24 306 voix.



Le département de Dakar compte environ 707 816 électeurs, parmi lesquels 457 098 suffrages exprimés. On dénombre également 502 votants hors bureau original et 2 204 bulletins déclarés nuls.



Avec ses quatre arrondissements et 19 communes, la région de Dakar est le plus grand bastion électoral, représentant 26,01 % de l'électorat national, avec un total de 1 829 823 électeurs, renseigne APS.