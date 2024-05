Problèmes fonciers au Sénégal : « On ne peut imputer la responsabilité au régime sortant » (Ibrahima Bathily)

L’ancien directeur de la piscine olympique de Dakar, Ibrahima Bathily considère que les « défauts de gestion du foncier sénégalais ne sont pas imputables au régime sortant ». Selon M. Bathily, invité de l’émission Midikeng sur Flash Xibaar (PressAfrik Tv), c’est une responsabilité « partagée ».



Il ajoute : « Le discours de l’ancien ministre de l’Urbanisme est de bonne guerre. Laissons aux services de l’Etat de diligenter des enquêtes pour situer les responsabilités, après nous en saurons plus. Il faudra convier les structures de l’Etat, les acteurs du privé et les promoteurs à des assises de l’habitat».



N’ayant pas été convaincu sur les explications de l’ancien ministre de l’Urbanisme sous Macky Sall, Abdoulaye Seydou Sow, Ibrahima Bathily a soutenu : « Sur le foncier de Mbour 4, les explications ne sont pas convaincantes. Cela traduit le malaise qu’il y a dans le domaine foncier au Sénégal. Quand on était plus jeune, on avait gratuitement accès aux plages de la Corniche. Maintenant, c’est même plus compliqué de voir la mer ».



« Sur le cas de Thiès, c’est la seule région où on ne dispose pas de politique sanitaire de l’Etat. On attribue des terrains, pendant ce temps des services publics ont du mal à trouver des locaux pour remplir leurs missions assignées par l’Etat. C’est scandaleux. Forcément, la répartition a eu l’approbation de l’autorité d’alors », a laissé entendre le président de l’Alliance pour la Démocratie, le Patriotisme, le Travail et l'Ethique (ADEPTE).



Considérant que même le coût du loyer dépend de la « bonne gestion du foncier », Ibrahima Bathily dixit : « Le décret sur la baisse du coût du loyer n’a pas eu d’impact. Il faudra revoir la politique des logements sociaux. Dans certains pays, on constate la floraison de ces types de logement. Ce qui peut se faire au Sénégal. C’est faisable ».