Elections locales : Cheikh Oumar Hann s’impose chez lui à Ndioum

A Ndioum, à la clôture du scrutin à 18 heures passées de quelques minutes, sur 10 766 inscrits sur les listes, 6 322 suffrages ont été exprimés, soit un taux de participation de plus de 58%. La commune de Ndioum polarise 21 bureaux de vote répartis dans 5 lieux de vote.



Ainsi, sur les quatre listes en compétition pour le scrutin municipal, la coalition Benno bokk yakaar (Bby) dirigée par le maire sortant, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hann, arrive en tête avec plus de 4 571 voix, soit plus de 72% des suffrages. Il est suivi du candidat de la liste de l'Union citoyenne Buntou Bi, Alassane Ndiaye, avec près de 1 170 voix, soit près de 18,5%.



Ousmane Sakho de la coalition Wallu Sénégal arrive en troisième position avec près de 295 voix, soit près de 4,6%. Le candidat Ousseynou Anne de l'Ipd (Initiatives pour une politique de développement) ferme la marge avec près de 250 voix, soit près de 3,9%.



Le candidat sortant Cheikh Oumar Hann sera ainsi réélu maire de Ndioum pour un deuxième mandat, quels que soit les résultats des deux bureaux de vote restant du centre de Ndioum Diéry.