Des frappes font au moins dix morts en Israël, qui bombarde plusieurs sites en Iran

Ce qu'il faut retenir :

► Durant la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé une nouvelle vague de missiles sur Israël, affirmant avoir visé des installations de production de kérosène et des centres d'approvisionnement énergétique, tuant au moins dix personnes. Des avions de combat israéliens ont bombardé dimanche des sites militaires et liés au nucléaire ainsi que des dépôts de carburant dans plusieurs villes d'Iran, Benyamin Netanyahu ayant promis de frapper « tous les sites du régime » iranien et a infligé un « coup réel au programme » nucléaire de Téhéran.



► Depuis l'attaque massive de vendredi lancée contre l'Iran, les frappes israéliennes ont fait au moins 80 morts, et plus de 320 blessés. Elles ont aussi tué les plus hauts gradés du pays. Côté israélien, 13 morts et 9 blessés graves sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



► Oman a annoncé que les pourparlers sur le nucléaire qui devaient se tenir ce dimanche 15 juin entre l'Iran et les États-Unis n'auront finalement pas lieu. L'Iran ne négociera pas son programme nucléaire avec les États-Unis si Israël poursuit ses attaques, a mis en garde ce samedi le président iranien qui a averti d'une riposte « plus forte » en cas de poursuite de l'attaque israélienne.



Londres « déconseille » à ses ressortissants de se rendre en Israël, selon le ministère des Affaires étrangères



Le ministère des Affaires étrangères britannique a appelé, ce dimanche, ses ressortissants à ne pas se rendre en Israël compte tenu de l'escalade militaire qui oppose ce pays à l'Iran.



« La situation évolue rapidement et présente des risques importants », écrit le Foreign Office sur son site internet, ajoutant que cette dernière est « susceptible de se détériorer davantage ». Il ajouter « déconseiller » à ses ressortissants « tout voyage en Israël et dans les territoires palestiniens occupés ».



Vive inquiétude à Tel-Aviv après les événements de la nuit



Ce dimanche matin, Tel-Aviv s’est réveillée après une nuit très mouvementée et angoissante. Quelques habitants sont venus en bord de mer pour tenter de se changer les idées, se promener, faire un footing… Mais l’inquiétude demeure, rapporte selon notre correspondante à Tel-Aviv, Alice Moreno. Tout le monde s’attend à des jours, voire des semaines de conflit et de nuits sans sommeil. Les écoles sont fermées, ainsi que la plupart des commerces. Tel-Aviv vit au ralenti et compte les heures avant la tombée de la nuit.



Israël dit avoir visé 80 objectifs lors de raids aériens sur l'Iran pendant la nuit



L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir frappé plus de 80 objectifs à Téhéran lors de raids aériens nocturnes ayant mobilisé « une cinquantaine d'avions de combat ». « Tout au long de la nuit, des chasseurs de l'armée de l'Air ont survolé Téhéran et frappé des infrastructures et des cibles du projet nucléaire iranien », selon un communiqué militaire. Israël a frappé « plus de 80 objectifs dont le ministère de la Défense [et ce qu'Israël présente comme] le siège du projet nucléaire [militaire] iranien [l'Organisation d'innovation et de recherche défensives, ou Sepand, selon l'acronyme persan, NDLR], ainsi que des cibles où le régime cachait les archives nucléaires ».



Nouvelles explosions entendues à Téhéran (AFP)



De nouvelles explosions ont été entendues dimanche dans la capitale iranienne Téhéran, au troisième jour d'une attaque israélienne massive contre la République islamique, selon un journaliste de l'AFP sur place. Les médias iraniens Khabar Online et Ham Mihan ont rapporté que les systèmes de défense aérienne dans l'ouest et le nord-ouest de Téhéran avaient été activés « pour contrer de nouvelles attaques », tandis que le quotidien iranien Shargh a diffusé une vidéo montrant des colonnes de fumée dans l'est de la capitale



La France n'a pas « à ce stade » mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël



« À ce stade, et étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés », a déclaré dimanche le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur la radio RTL. Le président Emmanuel Macron avait affirmé vendredi que la France pourrait participer « aux opérations de protection et de défense » d'Israël en cas de « représailles » menées par Téhéran aux frappes israéliennes sur son sol, si elle est « en situation de le faire ».



Selon l'Iran, la frappe sur l'une de ses raffineries vise à « élargir la guerre »



Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dimanche que l'attaque israélienne contre une importante installation gazière située sur les rives du Golfe visait à « élargir la guerre au-delà » de l'Iran. « Etendre le conflit à la région du golfe Persique est une erreur stratégique majeure, probablement délibérée, qui vise à élargir la guerre au-delà du territoire iranien », a déclaré M. Araghchi à des diplomates étrangers, faisant référence à l'attaque samedi contre la raffinerie de South Pars, dans le sud du pays.



L'immense champ gazier de South Pars/North Dome est la plus grande réserve de gaz connue au monde, que l'Iran partage avec le Qatar. Il fournit environ 70 % du gaz naturel consommé en Iran. Une attaque de drone israélien contre une raffinerie stratégique en Iran a provoqué samedi une « puissante explosion » et un incendie sur le site, situé dans la ville portuaire de Kangan, près de Bouchehr, dans le sud du pays, ont rapporté samedi des médias iraniens. Araghchi a qualifié cette attaque d'« action extrêmement dangereuse », ajoutant que toute activité militaire dans le Golfe « pourrait impliquer toute la région, voire le monde entier ».



Le conflit entre Israël et Iran à la Une de la presse internationale



Des trajectoires lumineuses dans la nuit, des immeubles éventrés, des secouristes qui tentent de venir au secours des victimes. Ce sont de nouveau des images de guerre que renvoie ce matin la presse internationale. « À 1900 km de distance, deux villes tremblent sous une pluie de missiles », titre le Times, qui a interrogé des Israéliens et des Iraniens. Le quotidien britannique a contacté par téléphone Sharam, un journaliste iranien, qui raconte : vendredi matin, « alors que les explosions détruisaient sa maison, faisant trembler les murs et les fenêtres, ils n’ont pu, avec sa femme, que se réfugier sous la table de la salle à manger, pour prier. »



Sharam précise que la dernière fois qu’il a eu aussi peur, c'était en 1980, lorsque les Irakiens avaient tiré sur Téhéran. « À l’époque, nous avions des sirènes et des abris. Aujourd’hui, nous n’avons même plus ça ». Côté israélien, le Times of Israel, parle de « destruction totale ». « Les Israéliens, nous dit le journal, décrivent la peur et le chaos, alors que les missiles iraniens détruisent leurs maisons. » Une photo montre une policière portant un bébé dans ses bras. Les secouristes recherchent les autres membres de la famille.