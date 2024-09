Éliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé s'attend à un match compliqué contre le Burkina Faso

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, s’est exprimé ce jeudi, à la veille du match contre le Burkina Faso, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Il a partagé ses attentes et prévenu que ce sera une rencontre difficile face aux « Étalons ».



Cissé mise sur la fraîcheur de ses joueurs pour aborder ce match. « J’ai retrouvé les garçons heureux de se retrouver, comme toujours. L’ambiance est bonne, c’est une famille. Ils sont ambitieux et veulent continuer à marquer l’histoire de leur pays. La clé sera la fraîcheur, car en début de saison, les temps de jeu ne sont pas équitablement répartis pour tous. Les matchs en début de saison sont toujours plus compliqués à préparer, mais on a bien travaillé », a expliqué le technicien des « Lions ».



S'agissant du match, Aliou Cissé prévoit une opposition difficile. « Aucun match ne sera facile. Demain (vendredi), ce sera compliqué contre le Burkina. Le Burundi a déjà gagné, ce qui rendra notre déplacement difficile. C'est dans ces moments-là que nous devons montrer notre motivation et prouver que nous sommes l’une des meilleures équipes d'Afrique. C'est un mini championnat, nous sommes sereins et prêts à entamer nos deux premières journées. J’espère que tout se passera bien », a-t-il laissé entendre.



En réponse à son homologue burkinabé, qui avait déclaré ne pas craindre le Sénégal, Aliou Cissé a répliqué avec humour : « Nous, en revanche, craignons le Burkina Faso et les respectons (rires). C’est pour cela que nous ferons tout pour les battre, même si nous savons que ce sera difficile. »