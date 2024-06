Éliminatoires Mondial 2026 : le Soudan du Sud affronte le Soudan pour un premier derby historique à domicile

Le Soudan du Sud et le Soudan se retrouvent mardi, à 14h00 (13h00 GMT), pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match historique dans le nouveau stade de Djouba, la capitale sud-soudanaise, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino.



Ce derby entre le Soudan du Sud et le Soudan, deux nations liées par leur histoire complexe, sera plus qu'une simple rencontre du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. « Ce sera un match mémorable et un événement marquant tant sur le terrain qu'en dehors, qui laissera un héritage positif à nos deux pays », imagine Victor Lual, secrétaire de la Fédération sud-soudanaise de football.



Ce sera le quatrième derby de l'histoire entre le Soudan, pays phare du football africain, et le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde depuis la sécession en 2011. Les trois premières rencontres, disputées à l'étranger, se sont soldées par un score nul et vierge, lors de la Coupe CECAFA des nations 2015 et en amical en 2022.



Mais depuis le 15 avril 2023, le Soudan, un des pays les plus pauvres au monde, est déchiré par une violente guerre civile, décrite par l'ONU comme « une des pires catastrophes humanitaires, la pire crise de déplacement et bientôt la pire crise de la faim au monde ». Tout est à l'arrêt au Soudan, où jouer au football est devenu impossible : la sélection nationale est contrainte à l'exil, comme les deux clubs historiques d'Al-Merreikh et d'Al-Hilal Omdurman qui participeront au Championnat mauritanien la saison prochaine.



167e, le rang du Soudan du Sud au classement FIFA



Retrouver dans le même groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026 le Soudan et le Soudan du Sud, deux pays qui se sont fait la guerre jusqu'il y a une vingtaine d'années, est donc une surprise pour le journaliste mauritanien Lassana Camara. « C'est très important pour la suite si le sport peut être le ciment pour que ces deux peuples se respectent, jouent ensemble, rient ensemble, dansent ensemble », développe le rédacteur en chef de AfricaFootUnited.



Car avant 2011, le Soudan a réprimé les velléités d'indépendance du Sud pendant trois douloureuses décennies de guerre civile. Mais Khartoum a reconnu en premier la sécession du Soudan du Sud le 8 juillet 2011, contribuant à la normalisation et la pacification des relations entre les deux Etats.



La reconnaissance du Soudan du Sud comme membre de la CAF et de la FIFA en 2012 a permis l'organisation de rencontres sportives avec le voisin soudanais. Mais la sélection sud-soudanaise, âgée d'à peine une dizaine d'années et qui dispose de moyens très réduits, stagne au classement FIFA, figurant au 167e rang (sur 210 pays).



Infantino présent pour l'inauguration du nouveau stade de Djouba



Signe du développement du football en Afrique de l'Est, le derby a lieu dans le nouveau stade de Djouba, la capitale sud-soudanaise. L'enceinte de 7 000 places, dont la rénovation a été financée par le programme « FIFA Forward », permet aux Bright Stars d'accueillir des rencontres internationales dans leur pays pour la première fois depuis 2019. Et même le patron de la FIFA, Gianni Infantino, sera présent en tribunes pour ce match historique.



« J'espère qu'il y aura un 12e homme très important pour nous aider à combler notre déficit technique par rapport aux Soudanais », explique Nicolas Dupuis. L'entraîneur des Bright Stars depuis octobre 2023 découvre au quotidien l'engouement populaire pour le football au Soudan du Sud, malgré le faible niveau du Championnat local. Il souhaite surtout que ce match soit une belle fête entre les supporters des deux pays sans débordements.

« Ça dépasserait l'aspect sportif, ce serait un tremblement de terre extraordinaire de joie. Même faire match nul contre le Soudan serait une victoire pour eux. »



Après les trois premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le Soudan (2e, 7 pts) 127e au classement FIFA, peut reprendre la tête du groupe B occupé provisoirement par le Sénégal, quand le Soudan du Sud est avant-dernier avec 2 points. Une victoire des hommes de Nicolas Dupuis contre les Crocodiles du Nil serait donc exceptionnelle. « Ça dépasserait l'aspect sportif, ce serait un tremblement de terre extraordinaire de joie et une immense fierté pour le Soudan du Sud, note Lassana Camara. Même faire match nul contre le Soudan serait une victoire pour eux. »







Programme 4e journée



Groupe B



Mardi 11 juin 2024



13h00 : Soudan du Sud - Soudan | Juba, Soudan du Sud







Avec L’Equipe