Emirats Arabes Unis: Mohammed ben Zayed, l’autre «prince de guerre»

Il est l’un des plus influents dirigeants du monde arabe. Mohammed ben Zayed al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi et homme fort des Emirats Arabes Unis, est reçu ce mercredi à Paris par Emmanuel Macron, qui s’était rendu aux Emirats Arabes Unis il y a un an. Il existe une relation forte entre la France et ce pays pétrolier du Golfe qui est aujourd’hui un acteur incontournable dans sa région.