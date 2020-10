En plein conflit avec la Turquie, la France cible l'islam radical

La mosquée de Pantin, au nord-est de Paris, a été parmi l'un des premiers signes que cette fois, les choses sont différentes.



Le bâtiment, en forme de hangar avec de minuscules fenêtres perchées dans ses murs ondulés, est vide et fermé.



À l'extérieur se trouve un avis officiel, plastifié contre la pluie, annonçant sa fermeture forcée ordonnée par le ministre de l'Intérieur ; l'imam de la mosquée de Pantin, Ibrahim Doucouré étant accusé d'être "impliqué dans la mouvance islamiste" et d'avoir partagé une vidéo sur les réseaux sociaux ciblant l'enseignant Samuel Paty.



La répression des autorités françaises contre l'islamisme radical, en réponse à la décapitation du professeur d'histoire près de Paris ce mois-ci, a été rapide et dure - enquêtes, fermetures de lieux de culte, des actions qui ont parfois été difficiles à suivre.



"La peur va changer de camp", aurait déclaré le président Emmanuel Macron la semaine dernière à son Conseil de ministres.



Le gouvernement a annoncé plus de 120 perquisitions de domiciles individuels, la dissolution d'associations accusées de répandre la rhétorique islamiste, des projets pour cibler le financement du terrorisme, un nouveau soutien aux enseignants et une nouvelle pression sur les entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles contrôlent plus efficacement leur contenu.



Malgré le meurtre violent d'une vingtaine de personnes au cours de son mandat, dont des policiers, une jeune femme dans une gare et des passants dans un marché de Noël, c'est la première fois que le président Macron intervient à cette échelle. Qu'est-ce qui a changé ?



Surveillance plus large



Jérôme Fourquet est politologue et directeur de l'agence de sondage IFOP. Il estime que cette attaque était différente, le fait de cibler un enseignant d'abord, le niveau de brutalité, et qu'il y a eu un "changement de vitesse" au sein du gouvernement.



"Nous n'avons plus affaire à des réseaux djihadistes organisés", a-t-il dit, "mais à un terroriste venu de notre propre pays, un individu isolé qui s'est radicalisé".



"Le gouvernement estime que la réponse ne peut pas uniquement concerner l'application de la loi. Il doit également gérer les réseaux sociaux et les associations, car cette affaire tragique a mis en lumière tout un réseau qui répand des discours de haine au sein de la population. Le système doit changer."



Il a déclaré qu'une enquête de l'IFOP il y a deux ans suggérait qu'un tiers des enseignants s'étaient "autocensurés" pour éviter les conflits sur la laïcité. Il pense que le gouvernement a raison de contester ce qu'il considère comme des menaces idéologiques contre les lois de la République, parallèlement aux menaces sur la sécurité.



Mais Laurent Mucchielli, sociologue au Centre national de la recherche scientifique en France, affirme que le président Macron et son gouvernement ont "réagi de manière excessive" pour des raisons politiques ; plus précisément, l'élection présidentielle de 2022.



"Macron alimente le feu", a déclaré M. Mucchielli. "Il ne veut pas apparaître à l'arrière-plan, comparé à la droite et à l'extrême droite. Son objectif principal est d'être réélu en 2022, [donc] il doit occuper le terrain de l'extrême droite. Et leurs thèmes, depuis la fin du XIXe siècle, sont l'immigration et la sécurité. "



Un sondage de la semaine dernière a suggéré que la dirigeante extrême droite, Marine Le Pen, est la leader politique française la plus fiable dans la lutte contre le terrorisme. M. Macron la suit de quatre points. Les deux dirigeants pourraient bien se retrouver face à face lors d'un second tour présidentiel dans 18 mois.



La sécurité a été largement considérée comme le point faible de la politique du président Macron, derrière sa forte image à l'étranger et ses réformes économiques énergiques dans son pays. Mais Marine Le Pen a également fait de l'expression publique pacifique de l'islam une menace pour l'identité nationale française.