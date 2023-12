"En quoi la présence de Ousmane Sonko sur une liste électorale constitue un danger pour l’Etat du Sénégal", déplore Me Larifou

La réintégration de l'opposant Ousmane Sonko ce jeudi par le tribunal de Dakar fait débat. Me Saïd Larifou l’un des conseillers du maire de Ziguinchor soutient que leur client réclame juste sa réinscription sur les listes électorales. « Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais, dans le cadre de cette affaire il ne fait que demander une chose, sa réinscription sur les listes électorales, rien que ça », a laissé entendre Me Larifou.



Poursuivant ses propos, l’avocat se dit choqué de l’acharnement de l’Etat du Sénégal sur ce dossier. « Comment comprendre que des millions de millions soient déployés pour défendre l’Etat du Sénégal, comme s’il s’agit d’un terroriste qui vient abattre le Sénégal ? Ce n’est pas une affaire de terroriste ni de détournement. En quoi la présence de Ousmane Sonko sur une liste électorale est constitutive de danger pour l’Etat du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens, des batteries d’avocats et tous les éminents avocats ont été mobilisés pour que l’Etat du Sénégal se défende », déplore Me Larifou.