En soutenant Idy, «Khalifa Sall a quelque part déçu ses militants », selon Abdoulaye Diouf Sarr

Le maire de Yoff est convaincu que le soutien annoncé de Khalifa Sall a Idrissa Seck n'a pas été du goût de plusieurs de ses militants et responsables de Taxawu Sénégaal.



Dans un entretien avec "Enquête", Abdoulaye Diouf Sarr soutient que : « Beaucoup de militants de Taxawu Senegaal sont en train de se poser des questions et de dire de manière claire qu’il n’est pas question pour eux d’accompagner Idrissa Seck ».



Il ajoute : «Khalifa Sall a, en quelque sorte, déçu ses militants dans sa prise de position, et, beaucoup d’entre eux préfèrent rejoindre le président Macky Sall dans leur localité et travailler dans la continuité de ce combat pour l’émergence».



Le coordonnateur des cadres de l'Apr de conclure: «Je pense donc, que cette position de l’ex-édile de Dakar n’est pas comprise par les populations et par ses militants».



En gros, c'es militants et responsables dont parle le ministre apériste, se retrouvent plus dans la coalition de l'homme qui a emprisonné leur leader que de celle d'un candidat de l'opposition...