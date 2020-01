En visite au Sénégal, Erdogan arrive en terrain conquis

La Turquie étend son influence dans notre pays. une présence déjà à ce point forte que, dans ces mêmes colonnes, nous avons surnommé la ville nouvelle de Diamniadio « Turkestan » ! Une ville dans laquelle tout a été construit par des entreprises ottomanes : le Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), le stadium de Basket-ball « Dakar aréna », l’hôtel opéré sous la franchise Radisson, la gare routière des gros-porteurs, le centre international d’expositions, le marché d’intérêt national et on en passe ! sans compter que le futur stade de football, d’un coût d’une soixantaine de milliards, devrait également être réalisé par les turcs.



En effet, depuis une dizaine d’années, plus précisément depuis que le président Macky Sall a accédé au

pouvoir en 2012, la turquie vise à faire du Sénégal « un pays d’inter connexion » de ses investissements en Afrique et marche sur les plates-bandes des partenaires traditionnels de Dakar comme paris,

tout en tenant la dragée haute à la Chine. Et réussissant même à supplanter dans certains domaines le

très tentaculaire et envahissant Royaume chérifien. les travaux du stade olympique de diamniadio,

lancés le 20 janvier 2019 et devant durer 18 mois, portent l’empreinte de l’influence économique turque

au Sénégal. un marché filé à l’entreprise turque summa, co-gestionnaire, avec sa compatriote Limmak,

de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass pour 25 ans.

En effet, ce sont les entreprises turques qui ont pris le relais de la Saudi Bin laden Group lorsque l’entreprise saoudienne a été incapable d’achever les travaux du nouvel aéroport de la capitale. En contrepartie, elles ont acquis le droit de le gérer pendant 25 ans.



D’ailleurs, récemment, le parlement turc a approuvé un financement d’environ 300 millions de dollars destinés à certains pays africains dont le Sénégal. Le pactole est alloué à travers la banque Eximbank

de Turquie. Ankara pousse ainsi ses pions dans notre pays et la stratégie est reliée à un objectif prédéfini. Ceci, dès 1998 quand la Turquie lança le « pacte d’action pour l’Afrique », théorisé par l’alors ministre des Affaires étrangères, le libéral Ismailcem. Une crise économique ayant frappé le pays retardera la mise en œuvre du projet qui sortira de terre avec l’arrivée au pouvoir du parti

politique islamo-conservateur Akp en 2002. De plus, un heureux concours de circonstances orientera

les turcs vers dakar, puisque Abdoulaye Wade, élu en 2000, va prôner à partir de 2005, avec l’ouverture vers pékin et d’autres pays émergents, une politique de diversification du partenariat international. 2005 est, pour rappel, instituée par Ankara « année de l’Afrique ». le président Erdogan, qui a visité l’Ethiopie durant cette année-là, a voyagé 40 fois à travers l’Afrique et y a visité plus de 30 pays depuis lors.



Pourtant, Dakar, où a été ouverte une ambassade turque dès 1963, n’abritera une représentation diplomatique à ankara qu’en 2006. En 2008, l’implantation d’une usine de farine turque sur la route de Rufisque, à l’enseigne « Fks » attire l’attention. En mai 2010, un groupe de 20 médecins turcs sillonne le Sénégal pour faire des consultations gratuites au bénéfice des populations de plusieurs localités du pays. A l’occasion, un important don de médicaments avait été remis par ces médecins turcs aux autorités sénégalaises.



Fin janvier 2012, alors que Macky Sall n’était pas encore aux commandes, 180 firmes turques, membres de la confédération des hommes d’affaires et des industriels de la Turquie (Tuskon) participent

à la 4eme édition des rencontres commerciales turco-sénégalaises dans le but déclaré « d’attirer de

plus en plus d’investisseurs turcs au Sénégal ». les secteurs les plus représentés ont été le Btp, l’énergie,

le fer et l’acier, les pièces détachées pour automobiles et l’agro-alimentaire. Justement, au cours de sa visite d’aujourd’hui, le président turc co-présidera avec son homologue sénégalais l’ouverture d’un forum d’affaires turco-sénégalais ! Un forum dans lequel, en réalité, les hommes d’affaires nationaux ne seront que des faire-valoir.



Le volume commercial entre les deux pays est passé de 85 millions de dollars en 2010 à 140 millions de dollars en 2012

La Turquie a été l’invité d’honneur de la 21ème édition de la Foire internationale de dakar (Fidak) en novembre-décembre 2012. Elle avait convoyé 60 opérateurs économiques et occupé 26 stands.

Quelques jours plus tard, en janvier 2013, abdoul Mbaye, alors chef du Gouvernement, recevait son homologue turc, Recep tayyip Erdogan, qui effectuait une visite de 48 heures, en compagnie d’une délégation de 200 officiels et hommes d’affaires turcs. il avait lui-même conduit une mission d’hommes d’affaires sénégalais à Ankara. Erdogan, devenu président de la République, effectuera une nouvelle tournée en Afrique de l’ouest en 2018.

Avec un aréopage d’hommes d’affaires, il séjourne à Dakar dans un contexte où on assiste à un accroissement, sans précédent, du volume des échanges entre les deux pays. Embellie constatée, conjointement, le 21 décembre 2017, par le ministre turc de l’Economie, Nihat Zeybecki, et son homologue sénégalais du commerce, Alioune Sarr, en marge de la Fidak. Lors de cette rencontre à Dakar, la Turquie avait exprimé son souhait de faire de notre capitale sa « porte d’entrée» pour l’établissement d’une Zone de libre-échange avec l’Afrique de l’ouest, qui deviendrait une zone d’investissement prioritaire, avec ses 340 millions de consommateurs. l’Etat turc souhaite augmenter sensiblement le nombre de vols et cargos de Turkish Airlines compagnie qui a multiplié la fréquence de ses vols sur Dakar puis Diass.