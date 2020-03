Énième revers de l'Etat dans l'affaire Karim Wade: des "faucons" de l'APR réclament l'audit de la CREI

Pour avoir réactivé la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (Crei) afin de traquer Karim Wade, l’ancienne ministre de la Justice et Garde des sceaux, Mme Aminata Mimi Touré, n’a qu’à surveiller ses arrières.



D'après nos confrères du journal "Le Témoin", après le énième revers international de l’Etat, qui vient encore d’être débouté cette fois-ci par le tribunal de Première instance de Monaco, les détracteurs de Mimi Touré comptent revenir à la charge pour réclamer, cette fois-ci, l’audit de la Crei où des de milliards de francs ont été dépensés sans aucun recouvrement significatif, ni résultat dans l’affaire Karim Wade.



Nos confrères de souligner s'ils n’aiment pas ce genre, il sont obligés de faire cette délation : "des pontes du parti au pouvoir préparent un mémorandum dans lequel ils vont lister les milliards dépensés par l’Etat durant quatre ans, pendant la traque aux biens dits mal acquis. Ces gorges profondes tiennent à rappeler les 30 missions rogatoires jugées exagérées envoyées à travers le monde, les honoraires faramineux des avocats sénégalais, français et américains estimés à plusieurs milliards Cfa. Sans oublier la mise à contribution de nombreux magistrats, gendarmes, conférenciers, policiers, hommes d’affaires, notaires, banquiers, pourfendeurs et experts financiers qui se sont frotté les mains".



« Le président Macky Sall a été abusé dans l’affaire de la Crei et sa bonne foi trompée par son entourage d’alors. Et les jours à venir, on va tout démontrer ! », a soufflé un "faucon" de la République.