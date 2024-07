Enseignement supérieur : deux ministres de Sonko viennent de réussir le concours du CAMES

Les résultats de la 46e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) sont publiés par le Conseil africain Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Deux ministres du nouveau gouvernement dirigé par Sonko y figurent. Il s’agit de Dr Ibrahima Sy actuel ministre de la Santé et de l’Action sociale et de Alpha Ba secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement paysan.

Ces deux autorités de la République font partie des 1325 candidats inscrits sur les différentes listes d’aptitude du CAMES.

« Dr Sy a obtenu le grade de professeur assimilé UCAD et maître de conférences CAMES en géographie de la santé » informe le ministère de la Santé et de l’Action Sociale sur sa page Facebook.



Maître de conférence, sociologie à l’Université de Thiès, Dr Alpha Ba, lui aussi, a réussi le concours du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).