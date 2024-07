Ecole sénégalaise : le Président Diomaye Faye veut booster l’enseignement des sciences et des mathématiques

Venu présider ce mardi, au Grand théâtre national la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l’édition 2024 du Concours général, le chef de l’Etat a fait part de son intention de renforcer l’enseignement des sciences et des mathématiques au Sénégal.

« Notre pays a un besoin urgent de renforcer l’enseignement des sciences et des mathématiques afin d’accroître considérablement le nombre d’élèves dans les filières scientifiques » a déclaré le Président de la république.



Cette année, seuls 17 % des candidats au baccalauréat au Sénégal sont issus des séries scientifiques et techniques.



Cette régression inquiétante de candidatures scientifiques au baccalauréat doit, selon le président Faye, impérativement s’arrêter pour éviter d’hypothéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, numérique, technologique, sécuritaire, entre autres.



D’après lui, notre pays a besoin de scientifiques pour faire face aux défis du temps présent et de l’avenir.



« En réalité, le monde dans lequel nous vivons, en compétition avec d’autres pays, d’autres peuples, est un monde de connaissances, particulièrement de la connaissance scientifique, technologique et numérique » a annoncé le Chef de l’Etat.



« Aussi la conquête de souveraineté à laquelle je vous invite passe nécessairement par la maîtrise des sciences, des mathématiques, des technologies et du numérique. C’est pourquoi j’invite les apprenants à redoubler d’efforts pour s’approprier les sciences, les technologies et les mathématiques » a-t-il ajouté.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné que « la technique et la formation professionnelle seront des leviers d’industrialisation, de valorisation des ressources et d’amélioration de l’employabilité des diplômés ».