BFEM 2024 : Moustapha Guirassy marque son satisfecit

Dans le cadre des examens du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), le ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassy a effectué des visites dans deux centres à Pikine et Guédiaway. Le ministre monsieur Guiraasy qui se confiait à un journaliste de la radio Sénégal internationale (RSI) a confié "globalement sur toute l'étendue du territoire nationale il n y a aucun incident, aucune difficulté. Donc les examens se passent très bien".



"Il faut rappeler encore une fois que nous avons 1150 centres environ. Les dispositions ont été prises même pour les enfants en situation d'handicap. Il faut rappeler aussi que le processus a été digitalisé des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Et que les différents acteurs, notamment les IA sont en mesure de suivre le processus d'interroger en temps réel. Donc, cela participe à la sécurisation du processus", a poursuivi le ministre. Pour l'ancien maire de Kédougou toutes les mesures prisent concourent à une réussite totale des examens du BFEM 2024.



Avant d'ajouter : " A ce niveau, tous les surveillants sont présents. Il y a zéro absent. Dans l'ensemble il n y a pas de surveillants absents. Par contre dans ce centre-ci et dans l'autre que nous avons visité, il y a six (6) élèves absents et ce sont des candidats libres".



Pour ce qui concerne les instructions à respecter , sur ce monsieur le ministre marque son satisfecit. "Jusqu'ici toutes les instructions sont respectées sur toute l'étendue du territoire. Je viens de rencontrer certains élèves qui sont sortis de salle, ils sont très relaxes, très confiants. Et les épreuves qui ont été soumises semblent maîtrisées. Donc, ils étaient pas déroutés. Tout cela est rassurant", s'est satisfait Moustapha Guirassy.



En sus, du bon déroulement de ce premier jour des examens du BFEM, les élèves en situation d'handicap au nombre de quatre (4) sont mis dans des conditions spécifiques pour bien faire leurs examens. Pour les non-voyants, les épreuves ont été traduites en braille, pour les malvoyants aussi, il y a eu un agrandissement de la police. "Toutes ces dispositions" fait savoir le ministre monsieur Guirassy sont pour "donner une nouvelle ère à notre système éducatif".