Entrée au Sénégal : un test négatif covid-19 de moins de 7 jours obligatoire à partir du 1er novembre

Dans une circulaire datée du 13 octobre, le ministère du Tourisme, Alioune Sarr exige ’’un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de sept (07) jours à compter de la date de rendu des résultats (…) pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal’’, ce, à partir du 1 er novembre.



Les tests en question doivent être délivrés par un laboratoire situé dans l’Etat où le passager a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou par un organisme sanitaire international reconnu par les Autorités sanitaires compétentes du pays d’origine ou de départ, précise-t-on dans la circulaire.



« Cette disposition rendue obligatoire, entre en vigueur à compter du 1er novembre », selon le document, soulignant par ailleurs que « les compagnies aériennes et leurs agences de ventes agréées, sont tenues d’informer les passagers au moment de l’achat du billet pour les vols à destination d’un aéroport du Sénégal ».



Le ministère indique que ’’sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute compagnie aérienne qui embarque un passager à destination d’un aéroport du Sénégal qui ne respecte pas les dispositions précitées aura l’obligation d’assurer le rapatriement du passager à son aéroport d’origine ou à tout autre aéroport prévu par les procédures de la compagnie aérienne ou convenu avec le passager’’.



S’agissant des vols au départ d’un aéroport du Sénégal, ’’il est rappelé que les tests ne sont requis que pour les passagers à destination de pays qui l’exigent, préalablement à l’entrée sur leur territoire’’.



Le ministère rappelle les structures habilitées à effectuer des tests Covid -19 par RTPCR au Sénégal : Institut Pasteur de Dakar, l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF), le Laboratoire de Bactériologie-Virologie, Hôpital Aristide le Dantec, le Laboratoire de l’Hôpital militaire de Ouakam, le Laboratoire national de Santé publique à Thiès.



Avec APS