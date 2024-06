Problèmes avec des vols vers la Mecque : El Malick Ndiaye pointe du doigt Air Sénégal

Par ailleurs, le ministre d'assurer que la situation va retourner á la normale d'ici lundi. "Nous avons une alternative. Ce matin (samedi), sur les 290 passagers, une (vague) est partie l’après-midi et une autre le sera le dimanche, de sorte que la situation va retourner à la normale dès lundi".



Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a réagi suite aux problémes avec les vols d'Air Sénégal vers la Mecque. Il s'est déchargé hier samedi, sur la compagnie aérienne nationale puisque, selon lui, " toutes les mesures nécessaires ont été prises pour qu'il n'ait aucun couac".Il a expliqué : "Depuis notre nomination, nous avons toujours choisi d’être sur le terrain, de communiquer avec les populations pour s’enquérir de leur situation. Nous avons tenu des séances de préparation du pèlerinage, un dossier dont nous avons hérité. Les grandes décisions avaient déjà été prises, mais comme on dit : ‘’l’Etat c’est la continuité’’".Le ministre se désole de cette situation, car, á l'en croire, toutes les mesures ont été prises pour éviter cette situation qui plonge les pèlerins dans le désarroi. "Toutes les mesures ont été prises pour qu’il n’y ait aucun couac. Mais il faut reconnaître qu’il y a eu une défaillance d’une partie qui est Air Sénégal. Sur les 11 vols programmés, il y en a deux qui ont accusé du retard, Air Sénégal ayant loué un aéronef qui a tardé à rejoindre Dakar. Pourtant Air Sénégal avait pris des engagements fermes de deux vols et d’un vol back-up (soutien)», a-t-il regretté.