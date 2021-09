Equipe du Sénégal: Bamba Dieng et Bouna Sarr appelés contre la Namibie (Média)

"Bouna Sarr a finalement donné son accord de principe pour venir jouer sa partition", écrit le quotidien sportif, rappelant que l’ancien joueur de l’OM était suivi depuis 2018 par le sélectionneur national, Aliou Cissé.



Présélectionné par les Bleus pour la Coupe du monde 2018, le natif de Lyon, qui a des attaches avec le Sénégal et la Guinée, a dit oui pour les prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Namibie des 6 et 10 octobre prochains.



La sélection de Bouna Sarr, qui tarde à gagner une place de titulaire au Bayern Munich, coïncide avec les difficultés de l’équipe du Sénégal sur son couloir droit.



Les « Lions » ont perdu leurs titulaires au poste d’arrière droit, à savoir Youssouf Sabaly (Bétis Séville, Espagne) et Moussa Wagué (Barcelone, Espagne) pour raison de blessures.



Outre Bouna Sarr, Aliou Cissé va appeler l’attaquant de l’OM Bamba Dieng, auteur de trois buts en trois titularisations en Ligue 1 française.



L’ancien pensionnaire de Diambars est devenu la grande sensation du début de saison en France.



A 21 ans, il est devenu l’attaquant titulaire de l’équipe phocéenne qui attend le retour en compétition du préposé au poste, le Polonais Milik.