Escroquerie à la Ponzi : visé par 51 plaintes, Serigne Gaye de "leader Gaye crypto" arrêté

Le commissariat de la Médina ( Dakar) a mis hors d'état de nuire Serigne Gaye de "leader Gaye crypto". Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet pour escroquerie à la Ponzi, un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrant.



Le mis en cause qui était aussi associé à Matar Ngom de "Versus Capital", emprisonné pour les mêmes faits, est sous le coup de 51 plaintes pour un préjudice provisoire de 137 962 200 F Cfa. Cette somme risque de grimper tout comme le nombre des plaignants.



En effet, pour ferrer ses clients et futures victimes, Serigne Gaye avait crée un groupe WhatsApp dénommé "Leader Gaye crypto". Dans un premier temps il disait vendre des crypto monnaies et proposait des formations dans ce sens aux membres du groupe.



Ensuite, selon Libération qui donne l'information ce mardi, il leur annoncé avoir mis sur pied un pool trading où les investisseurs pourraient se faire des commissions alléchantes de 20% pour tout montant investi et un retour sur capital après que le contrat de 12 mois soit bouclé.



Comme tout système Ponzi, durant les premiers mois, le mis en cause payait ses "clients" à partir de leurs propre argent avec un taux de 20%. Avec le bouche à oreille, les gens venaient de partout pour investir.



Après quelques mois, le sieur Gaye a informé ses clients qu'il y avait des problèmes de paiement avant de les orienter vers Matar Ngom qui "est trader aguerri, professionnel et le seul à pouvoir redresser la situation de crise".



Matar Ngom entre ainsi dans la danse. Il fait courir les mis en cause qui ont fini par saisir la justice. Suite à l'enquête ouverte dans cette affaire, Matar Ngom a été le premier à être interpellé. Il a été extrait de son cellule pour être entendu suite à l'arrestation de Serigne Gaye.