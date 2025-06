Crash du vol Air India 171 à Ahmedabad : un survivant retrouvé

Il a sauté c’est pour ça qu’il a survécu, faut préciser pic.twitter.com/AodcmNaHsz

— Ryan Air (@Ryann75) June 12, 2025



Contrairement aux premières informations diffusées ce jeudi, il y a bien un survivant au crash du Boeing 787 de la compagnie Air India, qui transportait 242 passagers. Il s'agit d'un citoyen britannique d'une trentaine d'années, qui aurait miraculeusement survécu en sautant de l'appareil avant l'impact.Une vidéo partagée sur X (ex Twitter) montre le jeune homme marchant difficilement, le visage marqué par des blessures apparentes, mais vivant. Cette séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant stupéfaction et interrogations sur les circonstances exactes de sa survie. Rappelons que le vol Air India, reliant Ahmedabad (Inde) à Londres (Gatwick), s'est écrasé peu après 8h TU ce jeudi 12 juin.Les causes de l'accident, impliquant un Boeing 787 Dreamliner, restent pour l'instant inconnues et font l'objet d'une enquête approfondie.