Escroquerie, enseignement supérieur et formation professionnelle: Ousmane Sonko saisit une nouvelle fois l'Assemblée nationale

L'opposant Ousmane Sonko a encore saisit l'Assemblée nationale de deux nouvelles questions écrites. L'une porte sur une « vaste entreprise d'escroquerie dont le seul but est de soustraire illégalement des dizaines de milliards des comptes du Trésor public » et l'autre concerne « les problèmes de l'Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, dans ce contexte de tensions universitaires» .



Sonko rappelle que le gouvernement est obligatoirement tenu d'y répondre dans le délai maximal d'un mois. Avant d'ajouter qu'il reviendra dans quelques semaines pour une série de points de presse.