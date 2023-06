Espagne: un Sénégalais multirécidiviste arrêté pour vol de téléphone dans une église

La police espagnole a arrêté un Sénégalais âgé de 38 ans à Murcie (ville en Espagne) pour avoir commis « un vol avec violence et intimidation », lors d'une messe célébrée dans une église de ladite ville. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à la clergé San Juan de Ávila de Murcie, lorsqu'un appel a été reçu par la police nationale signalant la présence d'un voleur étranger agressif qui avait dérobé le téléphone portable d'un fidèle.



D’après « Les Échos », les témoins ont informé les agents que le suspect avait dissimulé le téléphone volé dans un sac et qu'il avait commencé à insulter, menacer, bousculer et intimider ceux qui tentaient de le retenir. La propriétaire du téléphone a confié aux enquêteurs qu'elle assistait à la messe lorsqu'elle s'est rendu compte que l'agresseur lui avait dérobé son téléphone.



Le mis en cause qui est d’origine sénégalaise, est décrit comme un multirécidiviste ayant été arrêté neuf (9) fois pour divers délits. Suite à son arrestation, il a été présenté devant le tribunal d'instruction de Murcie. L'enquête se poursuit afin d'établir tous les détails de l'incident et de déterminer si le suspect est impliqué dans d'autres actes criminels.