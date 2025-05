Mouvement d’humeur dans la santé : le COMES lance une grève de 72 heures renouvelable

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) a annoncé ce mercredi l’ouverture d’un mouvement de grève de 72 heures renouvelable, à compter du jeudi 29 mai 2025, en l’absence de progrès dans ses revendications.



Dans un communiqué adressé à l’opinion publique et aux autorités, le COMES déplore que « malgré nos multiples démarches et revendications, aucune avancée significative n’a été enregistrée à ce jour ».



Appelant l’ensemble des Docteurs en Spécialisation à suspendre gardes et respect des urgences, le collectif prévient également le corps professoral :



« Aucune forme d’intimidation envers les Docteurs en Spécialisation ne passera et ces derniers comptent mener ce combat jusqu’au bout. »



Fidèle à « sa mission de défendre les intérêts des Docteurs en Spécialisation », le COMES fait savoir qu’il espère voir ce mouvement « contribuer à faire évoluer la situation dans le sens d’une meilleure reconnaissance de notre travail et de meilleures conditions de formation ».