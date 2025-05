Aïd el-Kébir (Tabaski) 2025 : le Sénégal divisé entre le 6 et le 7 juin

À quelques jours de la fête, deux dates officielles circulent. Dans un communiqué publié ce mercredi 28 mai, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a fixé l’Aïd el-Kébir au samedi 7 juin 2025, décision prise en accord avec les khalifes généraux des grandes familles religieuses ainsi que les imams ratib des 14 régions et des 46 départements du pays.



« Après avoir recueilli toutes les observations de nos représentants dans les différentes zones, il ressort que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités », explique la CONACOC. Sur cette base, elle a retenu le jeudi 29 mai 2025 comme premier jour du mois lunaire de Dhu al-Hijja, mois pendant lequel se tient la Tabaski.



De son côté, la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) annonce la célébration pour le vendredi 6 juin 2025. Selon la CMS, la nouvelle lune a été observée le mercredi 28 mai dans plusieurs pays — Arabie Saoudite, Algérie, Tunisie, Libye et Jordanie — faisant de ce jour le commencement officiel de Dhul Hijja. La CMS précise que le jeudi 5 juin correspondra au jour d’Arafa, temps fort du pèlerinage à La Mecque, et que la Tabaski se tiendra le vendredi 6 juin.



Ainsi, en l’absence d’un consensus unique, de nombreuses familles et mosquées sénégalaises seront amenées à célébrer l’Aïd el-Kébir soit vendredi 6, soit samedi 7 juin, selon l’autorité qu’elles reconnaissent.