Dialogue national : des figures de l'APR bravent le boycott de leur parti

Le dialogue national s'est ouvert ce 28 mai au Centre International Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio dans un contexte particulier, marqué par le boycott officiel de l'Alliance pour la République (APR), l'ancien parti au pouvoir. Pourtant, plusieurs de ses membres éminents ont choisi de participer à cette rencontre initiée par le président Bassirou Diomaye Faye, créant ainsi une dissonance au sein de leur formation politique.



Parmi les personnalités présentes figurait Abdoulaye Daouda Diallo, ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). L'ancien ministre des Finances a tenu à préciser sa position dès son arrivée : "Je ne représente pas mon parti, je suis venu honorer l'invitation qui m'a été faite, marquant ainsi sa distance avec la ligne officielle de l'APR.



Abdoulaye Saydou Sow, ex-ministre de l'Urbanisme et membre de l'APR, a également répondu présent, mais en précisant qu'il participait en sa qualité de maire de Kaffrine. "J'ai pris acte de la position de l'APR (boycott), mais je ne la partage pas", a-t-il déclaré, soulignant son désaccord avec la décision de son parti.



La présence remarquée de l'ancien maire de Sédhiou Abdoulaye Diop, ainsi que celle d'Ousmane Sylla, maire de Kédougou et ancien Directeur Général de Dakar, a ajouté à cette singularité. Tous deux membres de l'APR, ils ont choisi de participer au dialogue que leur formation politique a pourtant décidé de boycotter.



Cette participation, en contradiction avec la position officielle de l'APR, a particulièrement marqué les esprits, d'autant que ce même parti avait institutionnalisé ce type de dialogue lorsqu'il était au pouvoir. Leur présence témoigne des divisions internes au sein de l'ancien parti majoritaire et pose la question de l'unité du camp de l'ancien président Macky Sall.