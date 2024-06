États-Unis: Donald Trump lève 50 millions de dollars de dons après sa condamnation

La campagne de Donald Trump engrange près de deux millions de dollars par heure. Des chiffres qui font rêver, mais qui sont bien réels comme l’annonce l’équipe de campagne de Donald Trump. Et cet engouement ne concerne pas seulement les grandes fortunes du pays, mais aussi les américains lambdas puisqu’en un peu plus de 24 heures 34,8 millions de dollars en petite sommes ont été donnés, preuve s’il en fallait, de la défiance des américains envers un système judiciaire que Donald Trump accuse d’être au service de la Maison Blanche.



« Quelques minutes après l'annonce du verdict, notre système de levée de fonds numérique était dépassé par le soutien, et, malgré des retards temporaires liés à la fréquentation en ligne, le président Trump a levé 34,8 millions de dollars via des petites sommes », ont déclaré Chris LaCivita et Susie Wiles, conseillers de campagne, dans un communiqué. Ils ont précisé que ce chiffre record représente presque le double de la meilleure journée de collecte de fonds pour la campagne sur WinRed, plateforme officielle de dons du parti républicain.



Chose encore plus étonnante : parmi ces donateurs qui affluent, 30% réalisent cette démarche pour la première fois. Et puis il y a aussi ceux qui avaient pris leur distance avec l’ancien président américain et qui, suite à l’annonce du verdict, ont décidé de se rapprocher à nouveau, à l’image de Steve Schwarzman, le cofondateur du groupe Blackstone, dont la fortune est estimée à 41 milliards de dollars.



Si, du côté des Démocrates, on espérait l’effet contraire, la condamnation de Donald Trump, qui ne cesse de se présenter comme un martyr, est en train de faire exploser les compteurs. Et l’annonce le 11 juillet prochain de la peine qui lui sera infligée bien encore accélérer cette dynamique, estime certains experts.