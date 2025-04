Donald Trump assomme les Bourses mondiales

(AOF) - Les Bourses européennes chutent, pénalisées par l'annonce hier soir par Donald Trump de droits de douane dit " réciproques " plus élevés qu'attendu. L'indice CAC 40 chute de 1,79% à 7718,28 points dans les premiers échanges et l'EuroStoxx50 décroche de 2% à 5197,79 points. La Bourse japonaise a perdu 2,77%. Les Etats-Unis vont appliquer 20% de droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne et 54% sur ceux venant de Chine. Ils entreront en vigueur les 5 et 9 avril.



" Nous estimons que les droits de douanes effectifs moyens aux États-Unis devraient désormais atteindre 23%. Cela porterait ces droits à un niveau supérieur à celui observé pour la dernière fois dans les années 1930, " souligne MUFG.



Les investisseurs s'inquiètent que cette nouvelle bordée tarifaire n'intensifie la guerre commerciale, ce qui aurait des effets délétères sur l'économie mondiale. Des représailles sont en outre attendues. Signe de l'inquiétude à propos des perspectives économiques, les cours du pétrole perdent ainsi près de 3% ce matin.



Un nouvel ordre commercial mondial ?



" La ‘Libération' de l'Amérique, c'est peut-être le début d'un nouvel ordre commercial mondial. Un monde où chaque pays doit choisir : se soumettre… ou riposter ", prévient John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.



La baisse est générale à la Bourse de Paris. Seules 7 valeurs de l'indice CAC 40 échappent à la baisse. Elles appartiennent à des secteurs défensifs, dont la pharmacie qui est pour l'instant exemptée de droits de douane supplémentaires.



" Pour les marchés, c'est un signal de rupture. Les chaînes mondiales de valeur sont remises en question. Les secteurs les plus exposés – automobile, luxe, semi-conducteurs, pharmacie – risquent de souffrir ", explique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.



Nouveau record pour l'or



Les annonces du président américain pénalisent le dollar. L'euro gagne 1,45% à 1,0989 dollar. Elles bénéficient en revanche aux valeurs refuge, comme le franc suisse, le yen et l'or. L'once d'or a inscrit ce matin un nouveau record à 3167 dollars. Les taux longs sont en forte baisse des deux côtés de l'Atlantique.