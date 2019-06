États-Unis: une fusillade fait 12 morts dans une station balnéaire de Virginie

Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450 000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington. « Nous avons maintenant 12 » victimes décédées, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de Virginia Beach, James Cervera.



Le bilan, auparavant de 11 morts, a été revu à la hausse après le décès d'une victime qui « a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital ». Quatre autres personnes blessées sont soignées dans les hôpitaux de la région et d'autres auraient pu s'y rendre par leurs propres moyens, a précisé le responsable policier. Le tireur était un employé municipal, et l'enquête est en cours. Ses motivations restaient, pour l'heure, inconnues.



Le tireur abattu



Il était peu après 16h00 vendredi (20h00 TU) quand le suspect, « un employé de longue date », est entré dans le bâtiment et a commencé « immédiatement à tirer à l'aveugle sur toutes les victimes », a raconté James Cervera.



Repérant l'étage du bâtiment où se trouvait le tireur par le bruit du sifflement des balles, les policiers sont intervenus. « C'était un long échange de coups de feu entre ces quatre policiers et le suspect. » Touché, le tireur a succombé à ses blessures. James Cervera a précisé qu'un policier avait été « sauvé » par son gilet pare-balles. Sur place, les policiers ont retrouvé un pistolet avec de nombreux chargeurs vidés.



« C’est le jour le plus catastrophique de l’histoire de Virginia Beach », a déclaré le maire de cette station balnéaire. La tuerie de masse la plus meurtrière dans cet État plutôt conservateur remonte à 2007 où 32 personnes avait perdu la vie dans la tuerie de l’université Virgnia Tech, rapporte notre correspondant à San Francisco, Éric de Salves. Depuis le début de l’année les États-Unis ont déjà connu plus de 150 fusillades de plus de quatre victimes tuées ou blessés. Selon le décompte de l’ONG Gun Violence Archive. Au total en 2019, près de 6 000 personnes ont été tuées par armes à feu aux États-Unis.