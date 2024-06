Euro 2024 : coup de tonnerre, une sélection menace de quitter la compétition

Une énorme menace a été brandie à l'UEFA ce jeudi par la sélection serbe. Outré par les chants anti-nationalistes serbes proclamés par des supporters croates et albanais, Jovan Šurbatović, secrétaire général de la fédération serbe, a demandé des sanctions à l'encontre des fédérations des deux pays.



"Tout d'abord, je tiens à remercier nos supporters pour leur soutien lors du match contre l'Angleterre et j'espère que nous battrons la Slovénie. Ce qui s'est passé est scandaleux et nous demanderons des sanctions à l'UEFA, même au prix de l'arrêt de la compétition", a-t-il ainsi déclaré dans des propos rapportés par le média local Vreme.



Il a ensuite poursuivi : "Nous sommes sûrs qu'ils seront punis, car ils ont déjà répondu à notre appel pour retirer du championnat le soi-disant journaliste albanais. Nous demanderons à l'UEFA de sanctionner les fédérations des deux sélections. Nous ne voulons pas participer à cela, mais si l'UEFA ne les punit pas, nous réfléchirons à la manière de procéder. Nous avons déjà été punis dans certains cas et nos fans se sont bien mieux comportés que les autres. Un fan a été condamné à une amende pour abus raciste et nous ne voulons pas que cela soit attribué à d'autres. Nous, les Serbes, sommes des gentlemen et nous avons un cœur ouvert, c'est pourquoi j'appelle les supporters à rester des gentlemen" a-t-il ainsi conclu.



Pour rappel, la Serbie jouera son deuxième match cet après-midi (13h00 GMT) face à la Slovénie après avoir perdu dimanche soir contre l'Angleterre (0-1).





Avec Onzemondial