Événements de mars 2021: le principal responsable c'est Ousmane Sonko, affirme Yankhoba Diatara

Le principal responsable des évènements de mars 2021 ayant coûté la vie à 13 personnes, c'est Ousmane Sonko. C'est du moins l'avis de Yankhoba Diatara, ministre de l'Economie numérique et des télécommunications.



« Je pense que le principal responsable c'est Ousmane Sonko. Sa responsabilité est établie et c'est clair. Naturellement nous laissons à la justice le soin de faire son travail. Je pense que moralement Ousmane Sonko devrait être mal à l'aise mais affecté parce que c'est lui qui a appelé à un combat alors que nous tous, au quotidien, nos affaires privées sont gérées de manière privée», a dit M. Diatara devant le Grand Jury de la RFM.



Les manifestations de mars 2021 au Sénégal sont survenues à la suite l'arrestation le 3 mars d'une figure de l'opposition, le député Ousmane Sonko, accusé de « viols et menaces de mort » par une employée d'un salon de beauté de Dakar. Ce que son camp dénonce comme une « tentative de liquidation politique » de la part du président Macky Sall.



Cette arrestation a entraîné dans un premier temps des heurts entre sympathisants de l'opposant et forces de l'ordre, puis des saccages et pillages les jours qui suivent. Au 8 avril 2021, le bilan établi par les autorités fait état de 13 morts du côté des manifestants.