Grèves des étudiants: un élève de 12 ans, au lycée de Sindia, tué par un jet de pierre à la tête

S. Camara (12 ans), un élève de 6ème au lycée de Sindia, dans le département de Mbour (sud de Dakar), a mortellement été atteint à la tête par une pierre, le mardi 10 février. Il est décédé le lendemain au district sanitaire de Popenguine. Dans son édition de ce vendredi, L'Observateur révèle que l’objet qui a touché l’enfant aurait été lancé de l’enceinte de la cour de l’école par un individu non identifié.



A l’origine de cette affaire, le mardi 10 février, des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), de retour dans leur localité après la fermeture du campus social, aurait décidé de perturber les cours, dans la continuité de la grève initiée pour protester contre le système de réformes des bourses universitaires. Ils auraient alors délogé les élèves de leurs salles de classe, provoquant un mouvement de panique et une grande confusion dans la cour du lycée. C’est dans ce contexte de violences par des jets de pierres, que S. Camara a été touché. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures.



Les autorités judiciaires de la localité ont ouvert une enquête dans le but de déterminer les circonstances du drame.