Le groupe Sonatel a présenté ses résultats aux patrons de presse, ce jeudi 26 novembre, lors du « Pencum Presse ». Son chiffre d'affaires consolidé a atteint 1 923,1 milliards de F Cfa en 2025. La rencontre a ouvert un canal entre l'entreprise et les médias, selon le journal Le Quotidien. La présentation s'est ouverte sur la formule « Plus qu'un opérateur ».



Le groupe revendique 40,3 millions de clients mobiles actifs, 22,5 millions de clients data et 1,16 million d'abonnés au haut débit fixe. Il est présent directement dans cinq pays. Il gère aussi, par délégation, les infrastructures numériques du Bénin.



Le chemin parcouru est considérable. Le chiffre d'affaires est passé de 55 milliards de F Cfa en 1995 à plus de 1 900 milliards trente ans plus tard. Entre-temps, le groupe a lancé le mobile en 1996, puis Orange Money et la 5G, avant le satellite en 2025.



À la Bourse régionale des valeurs mobilières, Sonatel pèse 24 % de l'indice composite. Près de 27 000 actionnaires détiennent ses titres. Depuis 1998, le groupe a redistribué 2 700 milliards de F Cfa de dividendes, dont environ 600 milliards à des actionnaires minoritaires locaux. Selon Serigne Saliou Diagne, une part de cette richesse irrigue l'épargne de ménages, de retraités et d'investisseurs de la région.



Plus de 381 milliards profitent aux entreprises locales



Le groupe affirme injecter 58 % de son chiffre d'affaires consolidé dans les économies de ses pays de présence, soit 1 108 milliards de F Cfa. Plus de 381 milliards profitent aux entreprises locales : sous-traitants, centres d'appels, acteurs du BTP, agences et prestataires divers. Les emplois directs dépassent 5 000 et les emplois indirects atteignent 200 000.



Pour Ibrahima Lissa Faye, Fondateur et directeur général de PressAfrik, intervenu lors de la session, Sonatel est un « poumon » du Sénégal. L'effort d'investissement s'élève à 288,6 milliards de F Cfa, soit 15 % du chiffre d'affaires. Il est orienté vers le backbone Djoliba, qui relie huit pays d'Afrique de l'Ouest, vers les câbles sous-marins et vers la solarisation des sites.



Au fil des échanges, Sonatel a clarifié ses positions sur le dossier Starlink, la gestion de la 5G et la pénétration du réseau sur tout le territoire national.



Awa Niang a placé la démarche du groupe sous le signe d'un dialogue « dans une liberté de ton ». Pour Serigne Saliou Diagne, la presse doit prendre la formule au mot. Il estime que Sonatel gagne à être interrogée sur ses tarifs, la qualité de son service, sa fiscalité et la répartition de la valeur entre le Sénégal et son actionnaire de référence.



La presse sénégalaise sort d'années éprouvantes, rappelle l'auteur. Ses modèles économiques sont fragilisés et ses recettes publicitaires ont reculé. Le passage au numérique l'oblige à investir alors que ses caisses sont vides.



Serigne Saliou Diagne appelle à faire de la rencontre une habitude plutôt qu'un événement. Il propose un rendez-vous annuel, des canaux d'échange réguliers, des formations de journalistes aux enjeux du numérique et des passerelles entre les Orange Digital Centers et les rédactions.