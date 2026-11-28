Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en service un nouveau forage à Koumpentoum, dans le cadre de son projet de société visant à garantir l'accès à l'eau potable pour tous les Sénégalais. "Le Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, a droit à l'accès à l'eau. C'est un des piliers de notre projet de société. Aujourd'hui, nous passons aux actes", a-t-il déclaré.



Ce nouvel ouvrage hydraulique vient renforcer le dispositif d'approvisionnement en eau de Koumpentoum, qui avait besoin d'une remise à niveau face à la croissance démographique et à la vétusté des installations. Avec une capacité de 230 m³ par heure, le forage permet de couvrir largement les besoins des quelque 24 000 habitants de la localité.



Le président Diomaye Faye a souligné que l'accès à l'eau potable ne doit pas être un privilège lié au lieu de résidence, mais un droit garanti à chaque citoyen. "Dès la phase test, les populations ont commencé à sentir ses effets", a-t-il ajouté.



Cette mise en service s'inscrit dans un programme plus vaste de renforcement des infrastructures hydrauliques en milieu rural, avec un investissement global de 55 milliards de FCFA dans 13 régions, pour une durée d'exécution de 30 mois.