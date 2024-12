Exploitation des ressources gazières : Diomaye s'engage à une gestion optimale

Lors de son discours de l’an tenu ce 31 décembre, prononcé au palais présidentiel, le Président Diomaye a fait une annonce concernant les ressources naturelles du pays, en particulier les gisements pétroliers et gaziers. Engagé dans un projet ambitieux pour l’avenir économique de la nation, il a assuré que son gouvernement mettrait tout en œuvre pour garantir une exploitation optimale de ces ressources vitales.



Le discours prononcé par Diomaye a mis l'accent sur la nécessité de gérer de manière stratégique les ressources gazières et pétrolières pour maximiser leur contribution à l'économie nationale. Conscient du potentiel économique immense que représentent ces ressources, le président a souligné l'importance de leur exploitation responsable et durable. Cette initiative vise non seulement à accroître les revenus de l'État, mais aussi à favoriser le développement des infrastructures et à créer des emplois durables pour les citoyens.