Réforme de l’Office du Baccalauréat, achèvement des chantiers universitaires, gestion des examens et concours : les directives du Pr Diomaye

L’excellence dans la gestion du système éducatif reste une priorité de l’action gouvernementale. A ce titre, le président de la République a, ce jour en Conseil des ministres, demandé au ministre de l’Education nationale, en liaison avec le ministre des Forces armées, de poursuivre la dynamique de création des lycées d’excellence « Armée- Nation » dans toutes les régions du Sénégal et de veiller à leur fonctionnement adéquat en les dotant d’équipements et de ressources humaines et financières adaptés.



Par ailleurs, il a demandé au Gouvernement, dans cette dernière phase de l’année scolaire, de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires en vue de la bonne organisation, aux dates indiquées, des examens et concours sur l’étendue du territoire national.



Il a, en outre, indiqué au ministre en charge de l’Enseignement supérieur d’accélérer la réforme de l’Office du Baccalauréat et d’engager, dès à présent, le processus d’orientation dans les Universités et autres établissements d’enseignement supérieur publics.

Il a également invité le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, en liaison avec le ministre des Finances et du Budget, à accélérer l’achèvement des chantiers universitaires.



Enfin, il a demandé au Premier ministre d’assurer une coordination optimale de la gestion des examens et concours programmés au sein des différentes sphères de notre système d’enseignement.