Fête du Travail : le président de la République recevra les responsables des centrales syndicales dans l’après-midi du jeudi 1er mai 2025

La fête du travail sera célébrée le jeudi 1er mai 2025. A cet effet, le chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien permanent à tous les travailleurs du Sénégal pour leur contribution quotidienne au développement national et à la stabilité sociale.



Il a demandé au Gouvernement d’œuvrer au renforcement permanent du dialogue social avec les organisations de travailleurs, mais également à la promotion du travail décent dans le respect des dispositions du Code du travail et des conventions internationales concernées. Il a indiqué au Premier ministre l’importance de repositionner l’administration du travail et de veiller à l’amélioration de ses conditions d’intervention.

Le Premier ministre est aussi invité à impulser, dans tous les ministères, le fonctionnement adéquat des comités d’hygiène et de sécurité du travail dont le dispositif réglementaire d’organisation appelle une actualisation.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a aussi informé qu’il recevra les responsables des centrales syndicales dans le cadre de la cérémonie traditionnelle et solennelle de remise des cahiers de doléances dans l’après-midi du jeudi 1er mai 2025.