Promotion de l’Emploi : le chef de l’Etat demande l’évaluation et la réorientation des mécanismes du (3FPT) et du (PF2E)

Afin d’assurer la cohérence et l’optimisation des interventions en matière de promotion de l’emploi, le chef de l’Etat a demandé, ce mercredi en Conseil, au Premier ministre d’évaluer et de réorienter les mécanismes du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) et du Programme de Formation Ecole- Entreprise (PF2E), de réviser, également avec l’implication des parties prenantes, les objectifs de la Convention nationale Etat- Employeurs (CNEE) et de fédérer les systèmes d’information sur l’emploi et la formation professionnelle et technique, ainsi que le cadre étatique d’encadrement et de financement de l’entreprenariat et de l’auto emploi.



Cette transformation indispensable des interventions incitatives de l’Etat sur le marché du travail permettra d’après le président de la République, de rationaliser les ressources et de mieux accompagner les porteurs de projets et la transition de l’économie informelle.



Au regard des nouvelles opportunités offertes par la relance globale de l’économie nationale, il a indiqué au Premier ministre la nécessité de veiller à l’intensification de la redynamisation des secteurs productifs et filières à haute intensité de main-d’œuvre.

A cet effet, il a demandé au Gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des réformes relatives à l’amélioration soutenue de l’environnement des affaires. Le financement adéquat de l’économie avec le reprofilage des actions, des instruments et mécanismes de financement public (CDC, BNDE, BHS, LBA, FONSIS, FONGIP, etc.) s’érige aussi en priorité.



Par ailleurs, il a demandé au ministre chargé du Travail et de l’Emploi, en relation avec le ministre de la Famille et des Solidarités et le ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’asseoir le déploiement d’un processus concerté et efficient visant la mise en place, à terme, d’un système durable de protection sociale universelle.