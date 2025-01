Exploitation du Zircon dans la zone des Niayes : des tensions grandissantes et des manifestations à Kab Gaye

Dans la zone des Niayes, l'exploitation du zircon continue de susciter une colère grandissante parmi les populations locales. Ce jeudi 2 janvier 2025, les habitants de Kab Gaye ont décidé de manifester pour exprimer leur mécontentement face à la situation qui perdure dans cette région. Les protestataires dénoncent, entre autres, le blocage de la route principale par la société GCO, une situation qui empêche l'accès à plusieurs villages de la zone.



Les habitants de Kab Gaye, dans la commune de Kébémer, sont particulièrement touchés par les répercussions environnementales et sociales de l'exploitation minière du zircon. Les manifestants ont exprimé leur frustration face aux conséquences de cette activité, qui, selon eux, affecte gravement leur quotidien, notamment en termes de pollution, de dégradation des terres agricoles, et de perturbation des voies de communication. Le blocage de la route principale par la GCO, qui sert de lien vital entre plusieurs villages, a exacerbé la situation, conduisant les populations à descendre dans la rue pour se faire entendre.



Face à cette montée de tensions, les autorités locales ont réagi, et la gendarmerie de Kébémer a convoqué, ce jeudi, des habitants de la localité de Lompoul sur mer. Bien que l'objectif de cette convocation ne soit pas encore clair, elle a été perçue par certains comme une tentative d'intimidation visant à étouffer les voix dissidentes.



Le maire de DioKoul Diawrigne, Gora Gaye, a exprimé sa solidarité avec les habitants de Lompoul et a assuré qu'il se rendrait à la convocation de la gendarmerie au nom de toute la population, afin de défendre leurs droits et leurs revendications. L'engagement de Gora Gaye montre l'importance de l'unité dans cette lutte contre ce qu'ils considèrent comme "une exploitation injuste et néfaste pour l'environnement et la vie des populations locales".



Les habitants de Kab Gaye et de la région des Niayes interpellent également les autorités du pays, en particulier les responsables politiques et les dirigeants de la société GCO, pour qu'ils prennent des mesures concrètes en réponse aux problèmes soulevés. En attendant, les habitants restent déterminés à faire entendre leurs voix et à poursuivre leur lutte pour leurs droits et leur bien-être.